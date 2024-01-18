Метрика Deribit регистрирует сильное падение индекса волатильности Bitcoin

Индекс волатильности Bitcoin (DVOL), рухнул сразу на 30% с январского пика. Индикатор рассчитывается крупнейшей биржей криптодеоривативов Deribit на основании цен и данных ОИ опционов, отражая реальные страхи и оптимизм инвесторов.
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