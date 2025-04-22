Единовременные выплаты к 80-летию Победы: кто получит помощь от государства в мае Ирина ВальковаВ преддверии 80-летия Великой Победы государство окажет дополнительную материальную поддержку ветеранам, труженикам тыла и другим гражданам, чьи судьбы неразрывно связаны с трагическими и героическими страницами Великой Отечественной войны.
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