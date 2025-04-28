Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Владимир Никитин
    Я просто выразил своё мнение как защитник!!! А верить, или нет, это Ваше дело. Не верите, ну иак испытайте Судьбу! Не...Ножом теперь защи...
  • Александр
    Тебе-то с чего верить нужно?Ножом теперь защи...
  • Стефания Новак
    Ужасная правда! Добавить даже нечего. Все понятно! Такую страну погубил и людей морально изуродовал и детей в том числе.Двуликий анус

Ножом теперь защищаться можно? Не откроет ли этот прецедент врата ада…

Ножом теперь защищаться можно? Не откроет ли этот прецедент врата ада…

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru Верховный суд России внес решение о самозащите ножом по уголовному делу из Твери пятилетней давности в обзор судебной практике.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Самозащита ножом - только для русских! Чурки пусть ху.ми отмахиваются😜
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9 час.
Александр
Тебе-то с чего верить нужно?
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4 час.
ВН
Владимир Никитин
Я просто выразил своё мнение как защитник!!! А верить, или нет, это Ваше дело. Не верите, ну иак испытайте Судьбу! Не хотите? Только потом, лет через надцать рассказать не забудьте. И заметьте, я пожилой человек, а к Вам обращаюсь на ВЫ. Воспитание, сэр, воспитание!
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2 час.
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