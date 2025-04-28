Ножом теперь защищаться можно? Не откроет ли этот прецедент врата ада…

ВН

Владимир Никитин

Я просто выразил своё мнение как защитник!!! А верить, или нет, это Ваше дело. Не верите, ну иак испытайте Судьбу! Не хотите? Только потом, лет через надцать рассказать не забудьте. И заметьте, я пожилой человек, а к Вам обращаюсь на ВЫ. Воспитание, сэр, воспитание!