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Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник

Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник

Израильский комплекс активной защиты "Трофи", который США закупили только для одной бригады, эффективен против противотанковых ракет и гранатомётов, но не демонстрирует должной результативности против дронов-камикадзе.

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