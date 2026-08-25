Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник

Израильский комплекс активной защиты "Трофи", который США закупили только для одной бригады, эффективен против противотанковых ракет и гранатомётов, но не демонстрирует должной результативности против дронов-камикадзе.
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