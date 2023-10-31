ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Не хочу идти в примаки. Мы после свадьбы будем жить с тобой, - поставил меня в тупик сын

- Не хочу идти в примаки. Мы после свадьбы будем жить с тобой, - поставил меня в тупик сын

Очень интересный выход из ситуации нашел мой сынок, ничего не скажешь. В примаки он идти не хочет, то есть, ему претит жить в квартире своей жены, зато притащиться в квартиру матери вместе с женой - это нормально.

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Комментарии
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Вера Федорова
Вот именно!
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21 час.
Вера Федорова
А зачем нам всем думать, если тут есть один думальщик, один на всех. Думающий из думающих🤣.
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20 час.
Владимир Соколов
и то правда))ведь голова для того что бы в нее есть!))😂
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7 час.

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