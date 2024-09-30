В Орловской области полицейские приняли активное участие в работе форума детских инициатив «Будущее за нами!»

Мероприятие организовано Общероссийским движением детей и молодежи «Первые». Представители отдела организации деятельности УУП и ПДН УМВД России по Орловской области в рамках форума детских инициатив «Будущее за нами!» Общероссийского движения детей и молодежи «Первые» области посетили образовательный центр «Созвездие Орла».