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Аргументы и Факты

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Путину показали новый учебник обществознания под редакцией Медведева

Путину показали новый учебник обществознания под редакцией Медведева

Президенту России Владимиру Путину во время посещения Московского педагогического государственного университета (МПГУ) показали новые школьные учебники по обществознанию для 9–10-х классов.

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