В селе Ильинско-Подомское капитально отремонтируют стадион

Это станет возможным благодаря участию региона в программе «Комплексное развитие сельских территорий»Это станет возможным благодаря участию региона в программе «Комплексное развитие сельских территорий»На модернизацию объекта направлено больше 75 миллионов рублей, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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