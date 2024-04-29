В селе Ильинско-Подомское капитально отремонтируют стадион

Это станет возможным благодаря участию региона в программе «Комплексное развитие сельских территорий»Это станет возможным благодаря участию региона в программе «Комплексное развитие сельских территорий»На модернизацию объекта направлено больше 75 миллионов рублей, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.