«Автостат»: с мая вступают в силу новые правила для автовладельцев

В мае 2025 года вступает в силу ряд новых правил для автовладельцев, передает «Автостат». Со 2 мая сняты ограничения по ввозу и использованию 339 автомобилей из Армении, которые утратили статус иностранных товаров на территории России.
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