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Орлов о «Зените»: «Надо, чтобы игроки, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков и поняли, за какой город играют. Они должны за эту честь биться»

«Что такое футбольная команда? Она же все время находится изолированной от всех. Самолет, автобус, тренировка.

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