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Нижегородская правда

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6 тысяч нижегородцев обратились к врачам из-за ОРВИ

6 тысяч нижегородцев обратились к врачам из-за ОРВИ

Около 6 тысяч жителей Нижегородской области обратились за медицинской помощью из-за ОРВИ. Как сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ), рост заболеваемости в начале осени является характерным для этого периода и пока не превышает эпидпорогов.

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