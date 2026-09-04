6 тысяч нижегородцев обратились к врачам из-за ОРВИ

Около 6 тысяч жителей Нижегородской области обратились за медицинской помощью из-за ОРВИ. Как сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ), рост заболеваемости в начале осени является характерным для этого периода и пока не превышает эпидпорогов.
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