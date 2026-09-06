Испытанный в боевых условиях: «невидимка» Су-57 выходит на экспорт

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Надо бы с Германией разобраться,а уж потом продавать самолёты!
«Неприятный аппарат»: в Германии наладили выпуск беспилотников для Украины
Германия начала серийное производство ударных беспилотников, предназначенных для поставок Вооруженным силам Украины.
Проект связан с немецко-американской компанией Auterion и украинской Airlogix. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA. Производственная площадка уже работает в окрестностях Мюнхена, а впоследствии проект могут расширить.
По данным издания, стоимость заключённого контракта составляет около 300 млн евро. В рамках соглашения планируется изготовить пять тысяч беспилотников тактического класса. Эти аппараты относятся к категории барражирующих боеприпасов и не предусматривают возвращение после выполнения боевой задачи.
Производство уже заработало под Мюнхеном
Первые беспилотники, как сообщается, уже изготовлены на немецкой производственной площадке. Их предполагается передавать Украине в рамках военной помощи со стороны Германии. Ожидается, что основные поставки по текущему соглашению завершатся к середине 2027 года.
При этом проект не рассматривается исключительно как разовая производственная программа. По данным немецкой стороны, при успешной работе первой площадки производство могут расширить. В частности, рассматривается возможность открытия ещё одного предприятия.
«Совместное украино-американо-германское производство уже изначально планируют масштабировать», — отметил редактор журнала «Новый оборонный заказ»Дмитрий Корнев в разговоре с «Бизнес.ФМ».
Речь идёт о двух типах беспилотников. Один из них предназначен преимущественно для тактического применения, второй обладает значительно большей дальностью.
Первый тип сравнили с российским «Ланцетом»
По оценке Корнева, первый аппарат получил название Seth-X и выполнен по схеме с иксообразным крылом. Эксперт отметил его внешнее сходство с российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». Предположительно, беспилотник запускается из транспортно-пускового контейнера и относится к аппаратам небольшой тактической дальности.
Точные характеристики Seth-X публично не раскрываются. Однако эксперт предположил, что дальность его применения может достигать примерно 300 километров. В таком случае аппарат сможет использоваться против прифронтовых объектов и расположенных поблизости целей.
Именно пять тысяч таких беспилотников, согласно оценке специалиста, входят в заявленный контракт. Корнев считает это значительным количеством для тактических ударных аппаратов. Массовое применение подобных систем способно создавать дополнительную нагрузку на военную логистику.
Второй беспилотник рассчитан на большую дальность
Вторая представленная модель получила название Anubis и относится к беспилотникам дальнего действия. По внешнему облику и назначению эксперт сравнил ее с российскими аппаратами семейства «Герань» и иранскими Shahed. Предполагаемая дальность применения Anubis может достигать 1500 километров.
Корнев также обратил внимание на конструкцию аппарата. По его словам, беспилотник оснащается поршневым двигателем и способен нести боевую часть массой до 40 килограммов. При этом точные параметры серийной версии пока официально не раскрыты.
«Достаточно неприятный аппарат», — охарактеризовал Anubis военный эксперт.
Сколько именно Anubis планируется произвести в рамках нового проекта, пока неизвестно. Корнев предположил, что объём производства может оказаться сопоставимым с количеством тактических Seth-X.
Производство хотят масштабировать
Особое внимание эксперт обратил на планы расширения совместного производства. Если первая немецкая площадка продемонстрирует устойчивую работу, следующая может появиться уже в 2027 году. Это означает переход от отдельного контракта к потенциально более масштабной промышленной программе.
Для Украины подобная схема даёт возможность получать беспилотники непосредственно из европейской производственной цепочки. Германия при этом становится не только поставщиком готового вооружения, но и площадкой для его выпуска. Такой подход потенциально позволяет увеличивать объемы производства при сохранении поддержки со стороны европейских партнёров.
Эксперт также связал дальнейшие перспективы проекта с финансированием. По его словам, именно наличие финансовых ресурсов станет одним из ключевых факторов дальнейшего расширения производства.