Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не вышла на Олимпиаду

Сборная Бразилии по футболу после проигрыша команде Аргентины в матче финального раунда южноамериканского отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года в Париже впервые за 20 лет лишилась возможности выйти на Олимпиаду.
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