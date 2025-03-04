Астролог предсказывает: Конец Зеленского и переговоры Путина с Трампом — ключевые события марта Ирэн ОрлонскаяВ марте 2025 года ожидаются значительные изменения в политической и экономической сферах как в России, так и в мире.
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