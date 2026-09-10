Вы можете посетить выставку, не выходя из дома Журнал «Вокруг света» отмечает 165-летие, и вы даже не представляете, как сильно за эти 1,5 столетия изменился мир — больше, чем за предыдущие тысячелетия! Только за последнюю четверть 20-го века ученые совершили множество важных открытий — и вы наверняка часть из них проспали на скучных уроках истории.