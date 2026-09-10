Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

517 подписчиков

5 событий 20-го века, которые изменили наш мир — и еще 160 удивительных фактов, о которых вы узнаете в диджитал-музее «Вокруг света»

5 событий 20-го века, которые изменили наш мир — и еще 160 удивительных фактов, о которых вы узнаете в диджитал-музее «Вокруг света»

Вы можете посетить выставку, не выходя из дома Журнал «Вокруг света» отмечает 165-летие, и вы даже не представляете, как сильно за эти 1,5 столетия изменился мир — больше, чем за предыдущие тысячелетия! Только за последнюю четверть 20-го века ученые совершили множество важных открытий — и вы наверняка часть из них проспали на скучных уроках истории.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым