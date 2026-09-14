Как воронежский таксист помог пенсионерке сохранить сбережения

Волнение пассажирки, странные разговоры по телефону и упоминание курьера – водитель такси Иван Мельник не пропустил ни одной детали и принял решение, которое спасло пенсионерке все сбережения.
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