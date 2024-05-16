На площадке ПМЭФ-2024 состоится свыше ста панельных сессий и дискуссий

Рассказал Антон Кобяков В подготовке деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится с 5 по 8 июня, внимание традиционно будет уделено ключевым вопросам международной повестки.
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