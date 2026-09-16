Левый берег
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Левый берег

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Жители Левобережного на выставке в САО узнают историю людей, создававших город

Если вы живете в Левобережном или просто любите гулять по Северному округу, у вас появился отличный повод заглянуть в парк «Ходынское поле».

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