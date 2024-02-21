Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества

ТАСС/Сергей Карпухин 21 февраля Владимир Путин на подмосковном аэродроме Чкаловский во время церемонии награждения поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил России с предстоящим Днем защитника Отечества.
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