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Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества

Путин поздравил военнослужащих ВКС с грядущим Днем защитника Отечества

ТАСС/Сергей Карпухин 21 февраля Владимир Путин на подмосковном аэродроме Чкаловский во время церемонии награждения поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил России с предстоящим Днем защитника Отечества.

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