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Ветер перемен

Ветер перемен

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Похоже, дело пахнет новыми заботами. Недавно мы писали о том, что наш Президент ведёт работу по выстраиванию единой архитектуры безопасности в регионе Ближнего Востока и по его периметру.

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