Новая статья: Обзор IQOO 13: гоночный смартфон Бренд IQOO, дочерний для компании viv...

Новая статья: Обзор IQOO 13: гоночный смартфонБренд IQOO, дочерний для компании vivo, очень быстро и активно заходит на российский рынок: вслед за весьма удачным смартфоном среднего класса Z9 (и еще несколькими моделями, о которых мы не рассказывали) к нам врывается и флагман — IQOO 13, причем сразу в эксклюзивной версии источник#IQOO #Бренд.