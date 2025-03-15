Политика как он...
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Политика как она есть

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Михайлов: ВСУ могли оставить в Курской области военной техники минимум на $120 млн

Михайлов: ВСУ могли оставить в Курской области военной техники минимум на $120 млн

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС заявил, что украинские военные могли оставить в Курской области техники минимум на $120 млн По его словам, в основном ВСУ оставили танки Abrams.

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