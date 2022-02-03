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Ростех испытал газогенератор двигателя для самолета SSJ New

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ростех провел первый этап испытаний газогенератора российского двигателя ПД-8 для самолета SSJ New, сообщила пресс-служба госкорпорации.

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