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Массовая драка на свадьбе попала на видео

Массовая драка на свадьбе попала на видео

Традиционное мусульманское торжество превратилось в побоище и попало на видео. На шестиминутном ролике видно, как к столику на мужской части зала подходит мужчина и резко срывает головной убор с одного из гостей, после чего начинается драка.

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