Российские военные рассказали о «черных вдовах», охотящихся за выплатами участников СВО

Среди таких женщин есть те, которые успели трижды побывать замужем за российскими штурмовиками. Ходят слухи еще и о «мальвинках», которые вытягивают из бойцов данные о ВСУ, но о них собеседники издания не слышали, зато рассказывают о секс-работницах, после ночи с которыми можно лишиться жизни.