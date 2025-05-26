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Царьград

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Россия: ПВО уничтожила 96 украинских дронов, шесть в Подмосковье

Россия: ПВО уничтожила 96 украинских дронов, шесть в Подмосковье

Российская ПВО за ночь сбила 96 украинских беспилотников, шесть из них — в Московской области. Наибольшее количество дронов ликвидировано над Брянской областью.

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