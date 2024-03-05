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Трехэтажный паркинг на 499 мест построят в Ленинском округе в 2025 году

Трехэтажный паркинг на 499 мест построят в Ленинском округе в 2025 году

Многоуровневый паркинг появится в Ленинском городском округе вблизи деревни Сапроново. Решение построить новый объект поддержала рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного Совета Подмосковья.

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