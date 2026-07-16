С 1 сентября дети начнут учиться по-новому. Вековая традиция уходит в прошлое

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Sergey Ivanov

А моя позиция ясная и логичная. Если молодой сопляк с накачанными мускулами но без мозгов в состоянии убить человека- то пусть отвечает за убийство! Независимо от того, сколько ему лет! И ведь в годы послереволюционные (и послевоенные) власть это хорошо понимала! Потому и сажала и расстреливала 14- летнюю сволоту, которые стаей могут забить насмерть хоть чемпиона по боксу. Так почему сейчас мы играем в какой- то слюнявый «гуманизм», который оборачивается только новой кровью и новыми преступлениями? Почему по русской традиции жалеем преступника, но никогда- жертву? Как же прав был Ленин, когда говорил: -Можно быть добрым. А можно- добреньким. Мы сейчас все стали какими- то добренькими, а когда что то случается- наивно вопрошаем: -Как же такое могло случиться? Ну, а личинки- на то и личинки, чтобы жрать и срать там, где пожрал. Им плевать на приличия. Плевать на окружающих. У них есть только их инстинкты. И относиться к ним как к людям- глупо. Такого отношения они не поймут никогда. И кстати: Сидеть по 282-й будем вместе! Потому, что ты только что сравнил целый народ с личинками и тем самым отказал им в праве быть людьми! Хотя я имел в виду только тех, кто совершил преступление. То есть, своими действиями доказал, что нет у него ни мозгов, ни души, ни человеческих чувств. Но если так- то чем он отличается от животного? Так давайте и относиться к нему как к животному! И давайте перестанем, наконец, охать и гладить по головке 14- летнего сопляка, который уничтожил релейный шкаф за обещание нового смартфона...