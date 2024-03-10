В США загадочная болезнь каждые два года парализует детей

Энтеровирус D68 (EV-D68) под микроскопом / © CDC/ Cynthia S. Goldsmith, Yiting Zhang Исследователи довольно быстро связали это редкое болезненное состояние, похожее на полиомиелит, с вирусом, вызывающим респираторные инфекции, обычно легкие простуды: энтеровирусом D68, или сокращенно EV-D68.
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