Куда сходить на День народного единства

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Праздник связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.
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