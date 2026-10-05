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Царьград

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Проезд по Крымскому мосту: Какие машины пропускают и как подготовить багаж

Проезд по Крымскому мосту: Какие машины пропускают и как подготовить багаж

Перед поездкой через Крымский мост водителям стоит сверить тип автомобиля со свидетельством о регистрации, проверить массу машины с прицепом и заранее уложить вещи для досмотра.

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