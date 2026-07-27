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Спрос диктует график: «КАМАЗ» возобновляет пятидневную рабочую неделю

Спрос диктует график: «КАМАЗ» возобновляет пятидневную рабочую неделю

Производитель отказался от режима неполной четырёхдневной рабочей недели и возвращается к пятидневному графику — объём заказов на грузовые автомобили, включая модели линейки К5, позволяет обеспечить стабильную загрузку производства.

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