На Алтае фура вылетела на встречку и раздавила легковушку с людьми

Грузовик опрокинулся прямо на маленький автомобиль ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой / Фото: "Инцидент Барнаул" В Алтайском крае днем 10 ноября на трассе Барнаул - Бийск грузовой автомобиль Foton Auman допустил занос полуприцепа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой машиной Daewoo Matiz, сообщили в региональной Госавтоинспекции.