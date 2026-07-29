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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Сан-Паулу. 27-летний легкоатлет вышел из дома 19 июня, имея при себе только черный рюкзак.

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