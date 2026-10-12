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Лег спать и приспичило: врач назвал причины, из-за которых вы часто встаете ночью в туалет

Лег спать и приспичило: врач назвал причины, из-за которых вы часто встаете ночью в туалет

Острые блюда перед сном могут раздражать мочевой пузырь и вызывать позывы к мочеиспусканию ночью. Об этом сообщило Parade со ссылкой на ординатора-уролога Махиту Бхарадвадж.

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