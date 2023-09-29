Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Татьяна Степанова
    они что там совсем обулись? танки ихние  охранять нам прислали...да еще  наше ЯО  им отдать...это и психиатрам не оси...США предупредили ...
  • Владимир Барышев
    А что же это чернокожий, америкосский  министр, не приедет сам охранять своих "Абрамсов", чтобы их русские не обижали?США предупредили ...
  • Владимир
    Таких только прилюдно четвертовать!!!Эштон-Чирилло точ...

США предупредили Россию – "Прекратите охоту на Abrams". Русские танкисты не стали молчать и ответили Пентагону

США предупредили Россию – "Прекратите охоту на Abrams". Русские танкисты не стали молчать и ответили Пентагону

И смешно и грешно прозвучали слова главы Пентагона, который попросил русских не охотиться за "Абрамсами".

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;Дурилка чер...ж... (ой!) картонная!&quot;
Ответить
10 час.
Владимир Барышев
А что же это чернокожий, америкосский  министр, не приедет сам охранять своих &quot;Абрамсов&quot;, чтобы их русские не обижали?
Ответить
4 час.
ТС
Татьяна Степанова
они что там совсем обулись? танки ихние  охранять нам прислали...да еще  наше ЯО  им отдать...это и психиатрам не осилить
Ответить
27 мин.

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