ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 апреля 2022 года

Энергия дня двадцать восьмого апреля две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1117 = А самая большая Сила в умении смеяться над собой и отпускать всё, чем на секунду собрался владеть = Большие, перспективные жизненные Цели, Любовь, деятельность для блага других — рождают Энергию =Видеть несовершенство - значит, желать его исправить и искать способы сделать это, а не критиковать =Всё направлено на эволюцию, то есть самосовершенствование – и это непреложный Закон для ВСЕГО ВО ВСЁМ! = Главное, поступать на Земле в Материальном Мире по Духовным Законам, ибо вечны они, как и вечен Духовный Мир =Если не предъявлять к Жизни особых претензий, то всё, что ни получаешь, будет прекрасным Даром =Жизнь слишком коротка! Не стоит тратить её на то, чтобы лелеять в Душе вражду или запоминать обиды = "Когда русский человек верует, то он верует не волею и умом, а огнём сердца.