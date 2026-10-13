Рютте: НАТО допускает усиление мер сдерживания и обороны в Чёрном море

Генсек НАТО Марк Рютте допустил усиление мер сдерживания и обороны альянса в Чёрном море. «Мы уже усилили наше присутствие на восточном фланге и продолжим следить за обстановкой в сфере безопасности, при необходимости корректируя наши меры сдерживания и обороны», — написал он в соцсети X.