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Глава МИД Саар: Мы не намерены отказываться от наших прав на Иерусалим

Глава МИД Саар: Мы не намерены отказываться от наших прав на Иерусалим

Сегодня вечером (среда) Министерство иностранных дел Израиля провело в Иерусалиме торжественный прием по случаю открытия посольства Колумбии, которое было официально открыто сегодня утром.

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