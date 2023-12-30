Корнеев заявил, что Миранчук может «похоронить» себя в «Аталанте»

Игорь Корнеев высказался о перспективах Алексея Миранчука в случае продолжения карьеры в «Аталанте» Бывший полузащитник сборной России и «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мыслями о перспективах хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в команде из Бергамо на фоне острого дефицита игрового времени.
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