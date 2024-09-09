Сочи остаётся самым популярным отпускным направлением — 17 процентов от внутренних бронирований. Отмечается, что в бархатный сезон россияне планируют отдых на этом курорте на 13 процентов чаще, чем в августе, а перелёт туда-обратно стал выгоднее в среднем на 18 процентов.