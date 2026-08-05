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Московский комсомолец в Израиле

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Тамре изъято и уничтожено около 500 кг мяса без ветеринарной документации

Тамре изъято и уничтожено около 500 кг мяса без ветеринарной документации

 В городе Тамра 5 августа 2026 года прошла совместная операция инспекторов северного округа Центрального управления по обеспечению правопорядка и расследованиям (Пицуах) Министерства сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Израиля, сотрудников полиции Тамры и представителей налоговой службы .

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