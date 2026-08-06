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Миллиардными убытками угрожает экономике Германии низкий уровень воды

Миллиардными убытками угрожает экономике Германии низкий уровень воды

Низкий уровень воды в Рейне может обойтись немецкой экономике примерно в €913 млн (86 млрд руб.) потерянной продукции к концу октября, следует из расчетов консалтинговой фирмы Prognos, опубликованных 6 августа в деловой газете «Handelsblatt».

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