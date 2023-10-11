Водитель с пятью детьми в салоне выехал на встречку и попал в ДТП в Тулуне

Автоавария произошла около семи часов вечера 10 октября на улице Блюхера в Тулуне. Предварительно установлено, что 33-летний водитель «Toyota Sprinter» выехал на встречку и столкнулся с «Toyota Gaia», которым управляла 72-летняя женщина.
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