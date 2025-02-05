Зеленский добивается, чтобы русские взяли Одессу – норвежский профессор

Сегодня как и всегда все страны ЕС, англия и штаты враждебные для РФ. Какие переговоры с ними нам вести? О чём? И зачем? Россия сама должна гарантировать себе безопасность своими руками, Запад опять РФ обманет если с ними вступим в переговоры. Пример Панамы, и там даже КНР сдалась при том столько вложились... и все бросят? Нам разве не достаточно примеров с Сирией и с Абхазией... При этом не принимая к сведениям во внимания Армению, Казахстан и Азербайджан...

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы абсолютно точно написали, но мы знаем из нашей истории то, что на одного Высшего руководителя России и патриота своего народа, обычно последующие приходят продажные.А сейчас в наше время, где-то примерно соотношение 40 на 60. То есть сорок, патриоты и шестьдесят те, которые всегда готовы продать наш народ.Это из тех, которые составляют власть.Любой Договор, заключенный с Западом имеет ничтожную силу, если не подкреплен военной силой. Вот Китай, экономически даже сильнее США по многим параметрам, но у них никогда не было военной решимости для отстаивания своих интересов.Политика "обезьяны сидящей на дереве", не лучшая политика в среде бандитов. У нас же руководство идет по дороге, где лежат грабли, но при этом объясняют нашему народу про наш гуманизм и дескать они такие сякие, а мы другие.