Аргументы недели

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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уже отработанный материал, он не справляется

Владимир Зеленский «во всем некомпетентный человек», он не справляется и не способен обеспечить безопасность Украины, это стало еще понятнее после ударов возмездия России.

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