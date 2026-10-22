Обсуждение положения дел в РПЛ после преодоления командами трети турнирной дистанции чемпионата, начатое в предыдущем номере, «Спорт уик-энд» продолжает с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед», а ныне главным тренером брянского «Динамо» Андреем Канчельскисом.