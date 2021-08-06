Происшествия

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В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего причинён вред несовершеннолетнему

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений 6-летним мальчиком в результате опрокидывания батута по признакам преступления, предусмотренного ч.

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