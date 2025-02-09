Движение в тоннеле дамбы будет ограничено с 10 по 11 февраля

В связи с дорожными работами Пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений предупреждает петербургских водителей об ограничении движения транспорта с 10 по 11 февраля в связи с ремонтными работами.
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