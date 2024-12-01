В Перу обнаружены новые геоглифы с помощью искусственного интеллекта

Исследователи из японского Университета Ямагата сделали важное археологическое открытие в пустыне Наска в Перу, используя современные технологии искусственного интеллекта для анализа аэрофотоснимков этой загадочной местности.
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