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В Перу обнаружены новые геоглифы с помощью искусственного интеллекта

В Перу обнаружены новые геоглифы с помощью искусственного интеллекта

Исследователи из японского Университета Ямагата сделали важное археологическое открытие в пустыне Наска в Перу, используя современные технологии искусственного интеллекта для анализа аэрофотоснимков этой загадочной местности.

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